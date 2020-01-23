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Иркутская пловчиха завоевала 5 медалей на чемпионате России

Иркутская пловчиха завоевала 5 медалей на чемпионате России
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
У неё 3 «бронзы», 1 «серебро» и 1 «золото» соревнований

Иркутская спортсменка, мастер спорта России Полина Антипина завоевала пять медалей на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который с 15 по 22 января проходил в Дзержинске в Нижегородской области. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из различных регионов страны.

Полина Антипина заняла первое место на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:40,89. Серебряным призёром она стала на дистанции 100 метров вольным стилем. Бронзовые медали спортсменка выиграла на дистанциях 400 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием.

- Это был очень сложный чемпионат России, так как на нём была очень высокая конкуренция, приехали хорошо подготовленные спортсмены из разных регионов страны. Три года как Полина участвует в чемпионатах и кубках России. В этот раз она выступила очень хорошо, улучшив свои результаты, – отметил тренер спортсменки Николай Блинов.

Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, Полина Антипина занимается в детско-юношеской спортивной школе №5 города Иркутска у Марины и Николая Блиновых и тренируется в водноспортивном комплексе «Солнечный».
Иркутск спорт чемпионат плавание
 
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