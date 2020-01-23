В рамках фестиваля пройдут интеллектуальная, творческая, спортивная и туристическая площадки
С 21 февраля по 7 марта в Иркутской области состоится региональный фестиваль «СтудЗима». Мероприятие проводится в три этапа, два из которых – в городе Иркутске, третий с выездом на лёд озера Байкал. Также в рамках фестиваля пройдут интеллектуальная, социальная, творческая, спортивная и туристическая площадки.
- Фестиваль «СтудЗима» проводится ежегодно, это стало доброй традицией. Его цель – популяризация здорового и активного образа жизни, интеллектуального и социального развития молодёжи, – отметил исполняющий обязанности министра Егор Луковников. – Каждый год участников ждёт обновленная программа. Единственный этап, который сохраняется на протяжении многих лет, это конкурс добровольческих проектов.
К участию приглашаются команды в составе семи человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Иркутской области, имеющие свой девиз и символику. Для участия в фестивале капитану команды необходимо направить заявку, согласие на обработку персональных данных лиц на каждого участника, анкету на включение в банк данных талантливой молодёжи Иркутской области на каждого участника в бумажном и электронном виде.
Заявка направляется с 27 января по 13 февраля по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, оф. 109, e-mail: a.kursheva@govirk.ru. Также всем членам команды будет необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодёжь России» и подать заявку. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Молодёжь Иркутской области приглашают на «СтудЗиму»
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