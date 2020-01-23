В Русском драмтеатре в Улан-Удэ готовят спектакль «Евгений Онегин»



Соединение современной реальности и пушкинской проблематики позволит увидеть Евгения Онегина, близкого сегодняшнему зрителю, понять его самого, его мотивы, характер через знакомые предметы, обстоятельства и условия жизни.



– Меня этот роман очень трогает, потому что в нём я узнаю себя, своё окружение. Он откликается во мне и может рассказать историю про людей, которым сегодня скучно, страшно, они влюбляются, не понимают, что с этим делать, предают дружбу – это вечные темы, – продолжает Ваня Боуден.



Иван Комаров, который в прошлом году принял участие в творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год четвёртый» и работал над эскизом пьесы «Мама, мне оторвало руку», приступил к репетициям в январе. В спектакле будет занято девять актёров. Премьера «Евгения Онегина» по роману в стихах Александра Пушкина запланирована на 20 и 21 марта. И это первая постановка романа в репертуаре театра за историю театра, сообщает пресс-служба учреждения.



В Русском драматическом театре готовят спектакль «Евгений Онегин» Александра Пушкина (12+). Ранее - 9 января - в учреждении культуры прошёл техсовет по новому спектаклю. Творческая команда из Москвы – режиссёр Иван Комаров и художница Ваня Боуден - представили техническую документацию и визуальный образ первой премьеры в новом году.Александр Пушкин работал над романом в стихах «Евгений Онегин» семь лет, завершив его ровно 190 лет назад – в 1830 году. Это одно из знаковых произведений в творчестве русского классика: здесь и история взросления, и столкновение личности и общества, и спор о нравственных ценностях – его проблематика связана с самыми разными сторонами русской жизни того периода: от общественно-политической до культурно-исторической.– Наш «Евгений Онегин» – это вневременная интерпретация романа. Это точно не историческая работа, не иллюстрация произведения. Сценическое пространство поделено на три зоны: Онегина, Ленского и Татьяны. По сути – это очень бытовые и реалистичные пространства, которые мы помещаем в плоскость. На переднем плане мы видим очень подробную жизнь Евгения Онегина и раскрываем его, как героя, через будничное и бытовое существование, – рассказывает художница Ваня Боуден.– Для каждого человека Евгений Онегин свой. Мы не хотим осовременить роман просто потому, что так надо, а поговорить о нём в контексте современных реалий. Мне 27 лет, художница Ваня – почти моя ровесница, и про Онегина того времени я ничего не знаю, не видел и не помню. Я знаю, понимаю только то, что меня окружает сейчас, своё поколение, – говорит Иван Комаров. – И нам интересно поговорить про поколение в период пубертата, который начинается в 13-15 лет, это возраст Татьяны, и заканчивается моим 27-летием, возраст Онегина. Сегодня молодой человек смотрит Netflix, HBO и, когда он приходит в театр, я бы не хотел ему показывать то, что он не видел, и я не видел. У театра нет задачи пересказать школьнику произведение, чтобы он его не прочитал, а посмотрел. Нам важен подросток – зритель, который переживает точно такие же события, как Онегин, что он, посмотрев спектакль, поймёт про себя.