В Ангарске грабитель отобрал у старушки 800 рублей

Злоумышленник напал на пожилую женщину в профилактории



В городе Ангарске Иркутской области полицейские разыскивают злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину.



Накануне в дежурную часть обратилась 79-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что около 17 часов на территории профилактория на неё напал неизвестный. Угрожая ножом, злоумышленник похитил из её кошелька 800 рублей и скрылся с места происшествия.



Однако камеры наружного наблюдения зафиксировали возможного преступника. В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску злоумышленника.



За разбой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники полиции просят граждан, располагающих данными о личности разыскиваемого, либо имеющих информацию о местонахождении подозреваемого, обращаться в ближайшие отделы органов внутренних дел или по телефонам: 8(3955) 53-05-15, 89086636444.





