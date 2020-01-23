В Забайкалье приглашённый на свадьбу гость угнал автомобиль жениха

Молодой человек уехал по своим делам на машине молодожёна и врезался в забор



В среду в полицию обратился житель села Калга Забайкальского края и сообщил об угоне автомашины «Тойота Таун Айс Ноах».



Полиции установили, что ещё в декабре во время свадебного застолья один из гостей самовольно взял ключи от его автомашины хозяина и уехал на нём по своим делам. Не справившись с рулевым управлением, водитель врезался в забор, повредив автомобиль. Своими силами вернуть деньги за ремонт транспортного средства потерпевшему не удалось, и он обратился в полицию.



- В отношении 24-летнего жителя Калги подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное заявление транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





