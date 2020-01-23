Забайкалье выявит сильнейших в функциональном многоборье

В Чите пройдут чемпионат и первенство по новому виду спорта



25 января в Чите в спортивном комплексе «Огнеборец» пройдут чемпионат и первенство Забайкальского края по функциональному многоборью. На этих соревнованиях померятся силами порядка 50 сильнейших спортсменов, юниоров и любителей кроссфита.



К участию допускаются участники в следующих категориях:

- Юноши (14-15 лет): 60 кг, 60+ кг;

- Девушки (14-15 лет): 53 кг, 53+ кг;

- Юноши (16-17 лет): 70 кг,70+ кг;

- Девушки (16-17 лет): 58 кг, 58+ кг;

- Юниоры (18-20 лет): 85 кг, 85+ кг;

- Юниорки (18-20 лет): 63 кг, 63+ кг;

- Мужчины (21+ лет): до 85 кг, 85+ кг;

- Женщины (21+ лет): до 63 кг, 63+ кг;

- Мужчины (35+ лет): до 85 кг, 85+ кг (без отбора);

- Женщины (35+ лет): до 63 кг, 63+ кг. (без отбора);

- Мужчины (45+ лет) (без отбора);

- Мужчины-любители (21+ лет): до 85 кг, 85+ кг;

- Женщины-любители (21+ лет): до 63 кг, 63+ кг;

- Мужчины-любители (35+ лет): до 85 кг, 85+ кг;

- Женщины-любители (35+ лет): до 63 кг, 63+ кг.



Торжественное открытие состоится в 10:00.



Победители состязаний поедут на отборочные соревнования Дальневосточного Федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.



Справка



Функциональное многоборье – новый вид спорта, созданный в России в 2015 году. В нём используются энергоёмкие движения, объединённые в беспрерывный комплекс упражнений с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической работы.



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