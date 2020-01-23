Сотрудники ГИБДД Бурятии проверили правила перевозки детей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция «Детское кресло» прошло в Баргузинском районе



В Баргузинском районе Бурятии автоинспекторы провели профилактическую акцию «Детское кресло». Водителям напомнили о соблюдении правил перевозки юных пассажиров.



Вблизи детского сада «Берёзка» в селе Баргузин сотрудники ГИБДД останавливали водителей и беседовали с ними о безопасности детей в автомобиле.



- В Бурятии дети получают травмы в ДТП чаще всего, будучи пассажирами. И все потому, что их родители пренебрегают использованием ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при их перевозке. В прошлом году на территории района выявлено 140 фактов нарушений правил дорожного движения, связанных с пренебрежением использования автокресел, - рассказали автоинспекторы.



Дорожные полицейские призвали взрослых ответственно относиться к вопросу безопасности детей в автомобиле и не подвергать их опасности. Родителям детсадовцев разъяснили, какие виды автокресел бывают и как правильно их выбирать в зависимости от веса и роста ребёнка, сообщает УГИБДД по Бурятии.



За время мероприятия сотрудники ГИБДД проверили 23 автомобиля. Каждому участнику профилактической акции раздали тематические памятки и пожелали безопасных поездок.





