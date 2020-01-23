Иностранцы будут ездить через Забайкальск по электронной визе

Упрощённый порядок начнёт действовать с 1 февраля



С 1 февраля упрощённый порядок въезда иностранцев в Россию по электронной визе, действующий на Дальнем Востоке, начнёт работать на крупнейшем погранпереходе между Россией и Китаем – международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск».



Данный механизм заработает в трёх пунктах на российско-китайских участках границ: Амурзет (Еврейская автономная область), Покровка (Хабаровский край), Забайкальск (Забайкальский край).



С 1 июля режим электронной визы действует в читинском аэропорту Кадала. По мнению краевых властей, это будет способствовать развитию туризма.



«Забайкальск» – крупнейший сухопутный пункт пропуска между Россией и Китаем, который объединяет автомобильный и железнодорожный переходы. Три ключевых пункта пропуска в Забайкальском крае – читинский аэропорт Кадала, а также автомобильный (МАПП) и железнодорожный переходы возле приграничного поселка Забайкальск – оснащены необходимым оборудованием для приёма граждан с электронными визами.



Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. Возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более 1 тысячи иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

