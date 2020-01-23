В Чите мужчина выстрелил в 21-летнего парня

Молодой человек был госпитализирован в больницу



В ночь на 11 января в Забайкальском крае в полицию поступило сообщение о госпитализации 21-летнего жителя Читы с огнестрельным ранением грудной клетки. Телесные повреждения он получил в одном из увеселительных заведений Читы.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия следователем возбуждено уголовное дело.



В ходе расследования установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 29-летний житель Читы.



- Выяснилось, что конфликт произошёл на фоне распития спиртного и внезапно возникших неприязненных отношений. Подозреваемый арестован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





