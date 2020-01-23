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В Бурятии сообщают о грядущем сокращении более 150 человек на руднике

В Бурятии сообщают о грядущем сокращении более 150 человек на руднике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Причина - снижение объёмов производства на 2020 год

На филиале рудника «Черемшанский» акционерного общества «Кремний» в Прибайкальском районе сокращают более 150 работников. Причина массового высвобождения работников – снижение объёмов производства на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Объединённой организации профсоюзов Бурятии.

- Первая волна сокращения работников в количестве 30 человек должна пройти 30 января 2020 года. Затем до 31 марта 2020 года пройдёт вторая волна сокращений. Здесь сократят ещё больше работников - 133 человека. Все сокращаемые работники являются высококвалифицированными специалистами. Это – машинисты экскаваторов, водители «БелАЗов», электрогазосварщики, слесари, дробильщики, менеджеры, мастера, маркшейдеры и т.д., - отмечается в сообщении.

В связи с сокращением кадров на руднике создана комиссия под председательством и.о. директора, куда вошли руководители структурных подразделений предприятия и председатель профкома.
- Я как избранный председатель первичной профорганизации рудника обеспокоен сложившийся непростой ситуацией. Ведь наше предприятие в Прибайкальском районе является вторым по значимости по пополнению налогов в бюджет района после Байкальской лесной кампании. Многие работники уже много лет трудятся у нас, у них за плечами семьи, дети. Была стабильность, зарплата была достойная, выплачивалась вовремя и без задержек, условия труда хорошие. И вот теперь люди попадают под сокращение, - разъясняет Виталий Курило, председатель первичной профсоюзной организации горно-металлургического профсоюза России «Рудник Черемшанский».

Он отмечает, что, конечно же, причины в этом случае объективные.

- ЗАО СУАЛ Кремний, принадлежащий РУСАЛ, является одним из всего лишь двух заводов в России, который поставляет кристаллизованный кремний высокого качества. Наше головное предприятие находится в Шелехове Иркутской области. К сожалению, в условиях конкуренции с китайским кремнием, который хотя и хуже по качеству, зато намного дешевле, завод в городе Шелехов столкнулся с малой востребованностью своего кремния. И вот из-за этого и начались по цепочке проблемы. Существенно снизились объёмы производства, и поэтому предприятие было вынужденно, не от хорошей жизни, сокращать работников, - продолжает Виталий Курило.

Также он добавляет, что «на руднике была создана комиссия для преимущественного права оставления на работе работников, подлежащих увольнению».

- Наш профсоюзный комитет получил уведомление о предстоящем увольнении и расторжении договоров и теперь постоянно контролирует всю процедуру увольнений по сокращению штатов. Центр занятости населения района уведомлён об этом. Кроме того, и сам рудник по возможности предлагает сокращаемым работникам другие работы, соответствующие их квалификации или по нижеоплачиваемой должности, - заключил он.

Ранее в декабре сообщалось о сокращении только 20 человек.


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