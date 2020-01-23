День снега в Чите отметят физкультурно-массовой акцией

Всем участникам вручат сувениры с символикой мероприятия



25 января на ледовой арене спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» состоится физкультурно-массовая акция, посвящённая всероссийскому Дню снега.



Участников спортивного события ожидают эстафеты на коньках и санках, подвижные игры для детей, семейная эстафета и многое другое. Всем участникам будут вручены сувениры с символикой мероприятия, а победителям и призёрам семейного забега – подарочные сертификаты в спортивный магазин.



Начало состязаний в 14:00. Вход на открытый каток с 13:00 до 14:00 – свободный.



Всероссийский День снега проводится в рамках международного Дня Снега (World Snow Day). Впервые День снега как всероссийский праздник прошёл в 2015 году. Его цель — укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.



В 2019 году 40 регионов страны провели на своей территории этот праздник спорта. В Забайкальском крае к мероприятию присоединились более 20 муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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