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День снега в Чите отметят физкультурно-массовой акцией

День снега в Чите отметят физкультурно-массовой акцией
Общество,  Фото:pixabay.com
Всем участникам вручат сувениры с символикой мероприятия

25 января на ледовой арене спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» состоится физкультурно-массовая акция, посвящённая всероссийскому Дню снега.

Участников спортивного события ожидают эстафеты на коньках и санках, подвижные игры для детей, семейная эстафета и многое другое. Всем участникам будут вручены сувениры с символикой мероприятия, а победителям и призёрам семейного забега – подарочные сертификаты в спортивный магазин.

Начало состязаний в 14:00. Вход на открытый каток с 13:00 до 14:00 – свободный.

Всероссийский День снега проводится в рамках международного Дня Снега (World Snow Day). Впервые День снега как всероссийский праздник прошёл в 2015 году. Его цель — укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.

В 2019 году 40 регионов страны провели на своей территории этот праздник спорта. В Забайкальском крае к мероприятию присоединились более 20 муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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