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Улан-удэнцам разъяснили, как получить путёвку в детский лагерь

Улан-удэнцам разъяснили, как получить путёвку в детский лагерь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подать заявление на получение путёвки можно двумя способами

Комитет по образованию администрации города Улан-Удэ пояснил, как получить путёвку в подведомственный загородный детский оздоровительный лагерь.

Путёвку с возмещением части стоимости (льготная) могут получить граждане, являющиеся работниками организаций (предприятий) Республики Бурятия и за её пределами вне зависимости от отраслевой принадлежности и формы собственности, а также неработающими гражданами, чьи семьи не признаны малоимущими. Путёвку за полную стоимость (при их наличии) могут получить граждане независимо от занятости и места жительства на ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

Ребёнок имеет право на отдых и оздоровление за счёт средств республиканского бюджета в летний период один раз по одному виду отдыха на выбор родителя (законного представителя), за исключением лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, т.е. получить путевку с возмещением части стоимости можно только в один загородный лагерь, в одну смену. Путёвку за полную стоимость можно получить неограниченное количество раз.

Подать заявление на получение путёвки в лагерь можно двумя способами:
- в электронной форме через официальный сайт Улан-Удэ (в случае если вы зарегистрированы на портале Госуслуг). Срок подачи: до 30 марта 2020 г. до 24:00 местного времени.
- если нет возможности подать заявление в электронной форме, то следует обратиться к специалистам комитета по образованию по адресу: ул. Советская, д. №23, каб. 24а, тел. (3012) 21-21-64.

Зарегистрировать заявление можно на официальном сайте ulan-ude-eg.ru. Для этого нужно на главной странице перейти по ссылке «Приём заявлений на получение путевки в подведомственный загородный оздоровительный детский лагерь». Пройти регистрацию может родитель или законный представитель ребёнка по принципу «один ребенок – одно заявление».

Если вы не успели подать заявление до 30 марта 2020 года, то с 1 апреля по 15 июля вы можете подать его лично непосредственно в детский лагерь.

Список загородных стационарных детских лагерей, подведомственных комитету по образованию г. Улан-Удэ

1. МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Берёзка» г. Улан-Удэ» (г. Улан-Удэ, п. В. Берёзовка)
2. МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ» (Заиграевский район, мест. Красное Урочище)
3. Лагерь труда и отдыха «Чайка» (ЦДО «Эдельвейс» г. Улан-Удэ») (Заиграевский район, с. Ацагат)
4. МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, п. В. Берёзовка)
5. МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, п. В. Берёзовка,)
6. МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны» г. Улан-Удэ (Кабанский район, с. Сухая)
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