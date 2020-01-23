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В Улан-Удэ пройдёт турнир юных хоккеистов имени Анатолия Тарасова

В Улан-Удэ пройдёт турнир юных хоккеистов имени Анатолия Тарасова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Сильнейшая команда примет участие в финальном этапе Всероссийских соревнований в Сочи

С 24 по 26 января на ледовой арене IceМетр пройдёт самый популярный в России турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

В сентябре 2019 года в Бурятии открылось региональное отделение всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Теперь в Бурятии на постоянной основе будут проводиться официальные детские соревнования «Золотая Шайба».

- Конечно для детского хоккея Бурятии участие во Всероссийском турнире - большой шаг вперёд в развитии ледовых видов спорта в целом. Мы рады, что площадкой для соревнований выбрали нашу арену, где созданы комфортные условия для проведения тренировочного процесса и соревнований, - прокомментировал управляющий ледовой арены IceМетр Павел Барнашов.

В этом году за возможность принять участие и представить республику во всероссийском финале встретятся 8 хоккейных команд в трёх возрастных категориях: 2005-2006 года рождения, 2007-2008 г.р.,2009-2010 г.р.

Семь команд – «Сибиряк», «Моритон», «Ледяные короли», «Селенга», «Титан», «СОШ-52» и «Злая шайба» представляют город Улан-Удэ и хоккейный клуб «Онохой» представляет посёлок Онохой (Заиграевский район). Сильнейшая команда примет участие в финальном этапе Всероссийских соревнований Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» в городе Сочи, сообщает пресс-служба ледовой арены IceМетр.

На турнир приглашаются все желающие.

Программа соревнований:
24 января:
10:00-15:00 – 6 матчей
25 января:
7:45-13:00 – 6 матчей
9:45 - торжественное открытие соревнований
26 января:
7:50-13:00 – 5 матчей
13:05 - закрытие турнира, награждение победителей



спорт хоккей
 
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