На Сагаалган ожидается увеличение людей в приграничных районах
Пограничники Бурятии предупреждают, что в феврале 2020 года прогнозируется увеличение числа лиц, прибывающих на территорию приграничных районов. Это связано с празднованием наступления Нового года по Лунному календарю.
- Обращаем внимание жителей и гостей республики на необходимость заранее оформить пропуск на посещение пограничной зоны и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Бурятии.
Пограничная зона установлена на территориях Окинского, Тункинского, Закаменского, Джидинского и Кяхтинского районов.
За 2019 год выдано свыше 6 тысяч индивидуальных и более 300 коллективных пропусков на посещение приграничной территории.
Оформить пропуск в пограничную зону возможно во время личного посещения пограничного управления ФСБ России по республике, а также через портал государственных услуг.
- Как правило, проверка документов у лиц, следующих в пограничную зону, осуществляется на стационарных постах, расположенных на въездах в городе Кяхта, сёлах Харацай и Монды, - уточняют в управлении.
Сотрудники пограничных органов имеют право осуществлять проверку документов у всех лиц, пребывающих в пограничной зоне, а также осматривать транспортные средства и грузы на предмет обнаружения укрывшихся нарушителей границы и запрещённых предметов.
За 2019 год сотрудниками пограничного управления за нарушение правил пограничного режима привлечено к административной ответственности более тысячи человек. Сумма наложенных административных штрафов превысила 420 тысяч рублей.
Основными видами нарушений правил пограничного режима явилось нахождение в пограничной зоне без документов, удостоверяющих личность, а также пропусков, оформленных в пограничном управлении.
Пограничники Бурятии просят заранее оформлять пропуск
Общество, Фото:
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