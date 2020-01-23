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Пограничники Бурятии просят заранее оформлять пропуск

Пограничники Бурятии просят заранее оформлять пропуск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
На Сагаалган ожидается увеличение людей в приграничных районах

Пограничники Бурятии предупреждают, что в феврале 2020 года прогнозируется увеличение числа лиц, прибывающих на территорию приграничных районов. Это связано с празднованием наступления Нового года по Лунному календарю.

- Обращаем внимание жителей и гостей республики на необходимость заранее оформить пропуск на посещение пограничной зоны и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Пограничная зона установлена на территориях Окинского, Тункинского, Закаменского, Джидинского и Кяхтинского районов.

За 2019 год выдано свыше 6 тысяч индивидуальных и более 300 коллективных пропусков на посещение приграничной территории.

Оформить пропуск в пограничную зону возможно во время личного посещения пограничного управления ФСБ России по республике, а также через портал государственных услуг.

- Как правило, проверка документов у лиц, следующих в пограничную зону, осуществляется на стационарных постах, расположенных на въездах в городе Кяхта, сёлах Харацай и Монды, - уточняют в управлении.

Сотрудники пограничных органов имеют право осуществлять проверку документов у всех лиц, пребывающих в пограничной зоне, а также осматривать транспортные средства и грузы на предмет обнаружения укрывшихся нарушителей границы и запрещённых предметов.

За 2019 год сотрудниками пограничного управления за нарушение правил пограничного режима привлечено к административной ответственности более тысячи человек. Сумма наложенных административных штрафов превысила 420 тысяч рублей.

Основными видами нарушений правил пограничного режима явилось нахождение в пограничной зоне без документов, удостоверяющих личность, а также пропусков, оформленных в пограничном управлении.


пограничное управление
 
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