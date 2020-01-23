Также они поборются за кубок России по спортивному туризму
В Хабаровском крае в городе Комсомольск-на-Амуре стартовал чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования продлятся до 27 января.
На эти состязания поехала сборная ориентировщиков Республики Бурятия. В её составе: улан-удэнец Оленников Сергей; из Кабанского района – Белоусова Дарья, Качмарева Кристина, Каргапольцева Ульяна, Сенотрусова Владислава, Каргапольцева Елизавета, Белоусов Аркадий, Ягодин Денис; из Мухоршибирского района – Юрьева Евгения, Юрьев Дмитрий, Юрьев Андрей; из Тарбагатайского района – Думнов Данил. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
С 24 по 26 января в городе Вологда состоятся первый этап кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях и всероссийские соревнования по спортивному туризму среди обучающихся. По информации федерации спортивного туризма республики, впервые в истории в них примет участие сборная Бурятии.
Напомним, что в эти дни борцы из РБ принимают участие в международном турнире Гран-при «Иван Ярыгин 2020» в Красноярске.
Спортсмены Бурятии участвуют в чемпионате ДФО по спортивному ориентированию
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