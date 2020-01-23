В Улан-Удэ в Русском драмтеатре отметят 160-летие со дня рождения Чехова

Общество, Фото: Александра Данилова

В театре покажут «Вишнёвый сад» и проведут выставку



В Русском драматическом театре имени Бестужева отметят 160-летие Антона Павловича Чехова. Ко дню рождения великого писателя 28 и 29 января в 17.00 в театре Бестужева пройдут показы спектакля по мотивам пьесы Антона Чехова «Вишневый сад» (16+) в постановке Сергея Левицкого и Павла Данилова.



«Вишнёвый сад» – последнее произведение автора, завершённое на пороге первой русской революции и затрагивающее темы любви, семьи, прошлого, будущего. Оно стало своего рода предчувствием страшных событий, размышлением о судьбе России, о её пути. О людях, которые, цепляясь за былое, не готовы сделать хоть что-то для спасения «вишнёвого сада», и тех, кто, не терзаясь «муками совести», готов рубить всё под корень.



Авторы спектакля определили его жанр - как «балаган». Здесь «Вишнёвый сад» дают артисты передвижного театра – люди без дома и без ностальгии о нём. Сама постановка соединяет в себе драматический театр, кино, пластические эскизы, вокал, звучит живая музыка в исполнении актёров театра.



К юбилею со дня рождения Чехова 28 января в 16.00 в фойе театра состоится открытие выставки «Чехов в Русском театре Бестужева», где будут представлены фотографии, афиши, костюмы из спектаклей по Чехову, когда-либо поставленных в театре.



Всего за 90-летнюю историю Русского драмтеатра было осуществлено семь постановок по пьесам русского писателя: «Дядя Ваня» (1952 г.), «Иванов» (1960 г.), «Пьеса, не названная «Платонов» (1982 г.), «Чайка» (1996 г.), «Вишнёвый сад» (2005 г., 2019 г.), «Три сестры» (2011). Перед показами «Вишнёвого сада» заведующая музеем Лариса Золотухина проведёт экскурсию по выставке и расскажет об этих спектаклях.



Кроме того, в фойе будет организована «живая» фотозона – зрители смогут сфотографироваться с Чеховым в исполнении артиста Дмитрия Тарбеева, сообщает пресс-служба Русского драматического театра.



