 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Января

22 Января

Популярное

В Улан-Удэ в Русском драмтеатре отметят 160-летие со дня рождения Чехова

В Улан-Удэ в Русском драмтеатре отметят 160-летие со дня рождения Чехова
Общество,  Фото:Александра Данилова
В театре покажут «Вишнёвый сад» и проведут выставку

В Русском драматическом театре имени Бестужева отметят 160-летие Антона Павловича Чехова. Ко дню рождения великого писателя 28 и 29 января в 17.00 в театре Бестужева пройдут показы спектакля по мотивам пьесы Антона Чехова «Вишневый сад» (16+) в постановке Сергея Левицкого и Павла Данилова.

«Вишнёвый сад» – последнее произведение автора, завершённое на пороге первой русской революции и затрагивающее темы любви, семьи, прошлого, будущего. Оно стало своего рода предчувствием страшных событий, размышлением о судьбе России, о её пути. О людях, которые, цепляясь за былое, не готовы сделать хоть что-то для спасения «вишнёвого сада», и тех, кто, не терзаясь «муками совести», готов рубить всё под корень.

Авторы спектакля определили его жанр - как «балаган». Здесь «Вишнёвый сад» дают артисты передвижного театра – люди без дома и без ностальгии о нём. Сама постановка соединяет в себе драматический театр, кино, пластические эскизы, вокал, звучит живая музыка в исполнении актёров театра.

К юбилею со дня рождения Чехова 28 января в 16.00 в фойе театра состоится открытие выставки «Чехов в Русском театре Бестужева», где будут представлены фотографии, афиши, костюмы из спектаклей по Чехову, когда-либо поставленных в театре.

Всего за 90-летнюю историю Русского драмтеатра было осуществлено семь постановок по пьесам русского писателя: «Дядя Ваня» (1952 г.), «Иванов» (1960 г.), «Пьеса, не названная «Платонов» (1982 г.), «Чайка» (1996 г.), «Вишнёвый сад» (2005 г., 2019 г.), «Три сестры» (2011). Перед показами «Вишнёвого сада» заведующая музеем Лариса Золотухина проведёт экскурсию по выставке и расскажет об этих спектаклях.

Кроме того, в фойе будет организована «живая» фотозона – зрители смогут сфотографироваться с Чеховым в исполнении артиста Дмитрия Тарбеева, сообщает пресс-служба Русского драматического театра.

театр юбилей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в Русском драмтеатре отметят 160-летие со дня рождения Чехова
В Улан-Удэ в Русском драмтеатре отметят 160-летие со дня рождения Чехова
Общество, 23.01.2020
В театре покажут «Вишнёвый сад» и проведут выставку
В Бурятии школьникам напомнили о правилах поведения на дороге
В Бурятии школьникам напомнили о правилах поведения на дороге
Общество, 23.01.2020
Сотрудники ГИБДД посетили Куйтунскую школу


Забайкалец заплатил 5 тысяч рублей за оскорбительное смс-сообщение
Забайкалец заплатил 5 тысяч рублей за оскорбительное смс-сообщение
Общество, 23.01.2020
Высказывания в сообщении оскорбили честь и достоинство
В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении руководителя РАЛХ
В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении руководителя РАЛХ
Общество, 23.01.2020
Как оказалось, оснований для уголовного преследования нет
В центре Улан-Удэ из-за ДТП образовался затор
В центре Улан-Удэ из-за ДТП образовался затор
Общество, 23.01.2020
Водители долго выясняли, кто же из них виноват в аварии
Швейцарская компания выпустила коллекцию часов, посвящённую Байкалу
Швейцарская компания выпустила коллекцию часов, посвящённую Байкалу
Общество, 23.01.2020
Деньги от продажи часов будут перечислены на поддержку исследований байкальского планктона
В Бурятию прибыла делегация из Иркутской области
В Бурятию прибыла делегация из Иркутской области
Общество, 23.01.2020
Представители администраций районов Приангарья планируют перенять опыт развития ТОСов
Жительницу Иркутской области «монарх» в онлайн-игре обманул на 50 тысяч
Жительницу Иркутской области «монарх» в онлайн-игре обманул на 50 тысяч
Общество, 23.01.2020
Мошенники украли деньги под предлогом покупки аккаунта
Жителям Бурятии рекомендуют воздержаться от поездок в китайский город Ухань
Жителям Бурятии рекомендуют воздержаться от поездок в китайский город Ухань
Общество, 23.01.2020
В Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, умерли 17 человек
Двое забайкальцев обчистили магазин, пока продавец спала
Двое забайкальцев обчистили магазин, пока продавец спала
Общество, 23.01.2020
Один подозреваемый доставал деньги из кассы, а второй «наблюдал за обстановкой»
В Улан-Удэ многодетный отец избил и изнасиловал 19-летнюю девушку
В Улан-Удэ многодетный отец избил и изнасиловал 19-летнюю девушку
Общество, 23.01.2020
У пострадавшей были зафиксированы черепно-мозговая травма, множество переломов и повреждений
Сагаан Убгэн получил посылку с поздравлениями от девочки из Магадана
Сагаан Убгэн получил посылку с поздравлениями от девочки из Магадана
Общество, 23.01.2020
В Улан-Удэ у Белого Старца появился свой абонентский ящик

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^