В Бурятии школьникам напомнили о правилах поведения на дороге

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД посетили Куйтунскую школу



В Тарбагатайском районе Бурятии продолжаются мероприятия по обучению школьников навыкам безопасного участия в дорожном движении. Очередное тематическое занятие прошло в Куйтунской школе.



Сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах. На уроке дорожной грамотности ребята повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков, права и обязанности участников дорожного движения, правила перехода проезжей части. Особое внимание автоинспекторы уделили теме возможных опасностей на дороге и рассказали школьникам, как избежать «дорожных ловушек».



Также юных пешеходов предостерегли от опасных зимних развлечений вблизи проезжей части и рекомендовали обезопасить себя на дороге с помощью ярких светоотражателей, сообщает УГИБДД по Бурятии.





