Сотрудники ГИБДД посетили Куйтунскую школу
В Тарбагатайском районе Бурятии продолжаются мероприятия по обучению школьников навыкам безопасного участия в дорожном движении. Очередное тематическое занятие прошло в Куйтунской школе.
Сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о правилах безопасного поведения на дорогах. На уроке дорожной грамотности ребята повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков, права и обязанности участников дорожного движения, правила перехода проезжей части. Особое внимание автоинспекторы уделили теме возможных опасностей на дороге и рассказали школьникам, как избежать «дорожных ловушек».
Также юных пешеходов предостерегли от опасных зимних развлечений вблизи проезжей части и рекомендовали обезопасить себя на дороге с помощью ярких светоотражателей, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии школьникам напомнили о правилах поведения на дороге
Общество, Фото:
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