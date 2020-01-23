Он набрал 10,5 очков из 11
22 января в Приморском крае закончился этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России» «Владивосток 2020». Соревнования прошли по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени.
В турнире победил гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. Он набрал 10,5 очков из 11, опередив на два очка приморца Николая Корнюшина и сахалинца Константина Сека. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Гарантированный призовой фонд соревнований составил 500 000 рублей. Победителю досталась награда в 70 000 рублей.
Ранее Жамсаран Цыдыпов стал вторым на первом этапе «Рапид Гран-при России» в Новосибирской области.
Бурятский шахматист выиграл всероссийский турнир во Владивостоке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Чите пройдут чемпионат и первенство по новому виду спорта
Он набрал 10,5 очков из 11
Упрощённый порядок начнёт действовать с 1 февраля
Всего в центр поступит более 15 военных единиц
Всем участникам вручат сувениры с символикой мероприятия
Подать заявление на получение путёвки можно двумя способами
Она присвоила себе 120 тысяч рублей
Военные смогли противостоять «противнику», имеющему пятикратное превосходство
У женщины двое детей
«Теперь у нас рисков повторения такой ситуации, как в прошлом году нет», сказал мэр города Игорь Шутенков
«Забайкальское горнорудное предприятие» выполняет обещания по созданию рабочих мест в Россошино
Суд обязал нарушительницу вернуть сумму причинённого ущерба
Премьера запланирована на 20 и 21 марта
Злоумышленник напал на пожилую женщину в профилактории
Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса в КНР