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Бурятский шахматист выиграл всероссийский турнир во Владивостоке

Бурятский шахматист выиграл всероссийский турнир во Владивостоке
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ
Он набрал 10,5 очков из 11

22 января в Приморском крае закончился этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России» «Владивосток 2020». Соревнования прошли по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени.

В турнире победил гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. Он набрал 10,5 очков из 11, опередив на два очка приморца Николая Корнюшина и сахалинца Константина Сека. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

Гарантированный призовой фонд соревнований составил 500 000 рублей. Победителю досталась награда в 70 000 рублей.

Ранее Жамсаран Цыдыпов стал вторым на первом этапе «Рапид Гран-при России» в Новосибирской области.

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