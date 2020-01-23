В Забайкальском крае трое мужчин ограбили павильон в новогоднюю ночь

Они украли продукты и микроволновую печь



В полицию по Борзинскому району Забайкальского края поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что в ночь на 1 января неизвестные украли из принадлежащего ему павильона продукты и СВЧ печь. Преступники проникли в помещение, взломав дверь.



Была установлена причастность к краже 21-летнего жителя Алек-Заводского района и двух его приятелей из Борзи посёлка Шерловая гора. Украденная СВЧ печь изъята и возвращена потерпевшему.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».



В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений. Они помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкалью.





