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В Забайкальском крае трое мужчин ограбили павильон в новогоднюю ночь

В Забайкальском крае трое мужчин ограбили павильон в новогоднюю ночь
Общество,  Фото:pixabay.com
Они украли продукты и микроволновую печь

В полицию по Борзинскому району Забайкальского края поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что в ночь на 1 января неизвестные украли из принадлежащего ему павильона продукты и СВЧ печь. Преступники проникли в помещение, взломав дверь.

Была установлена причастность к краже 21-летнего жителя Алек-Заводского района и двух его приятелей из Борзи посёлка Шерловая гора. Украденная СВЧ печь изъята и возвращена потерпевшему.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений. Они помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкалью.


Забайкальский край кража
 
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