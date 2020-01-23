В основном это коснулось стоянок автотранспорта на площади Советов
Вокруг главной площади Улан-Удэ изменена схема дорожного движения. Сделано это для повышения безопасности и улучшения организации дорожного движения, сообщает управление по информационной политике со ссылкой на комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.
Нововведения касаются в основном стоянок автотранспорта на площади Советов. Сейчас здесь паркуются в основном машины чиновников.
- Начнем изменения с себя. Предупреждаем, что за нарушение правил парковки могут быть штрафы уже в начале февраля, поскольку изменения вступили в силу. Будьте осторожны и соблюдайте Правила дорожного движения, – отметили в Комитете по транспорту.
Изменения, в частности, коснулись следующих участков:
- на проезде возле здания правительства Республики Бурятия и администрации г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54) запрещена стоянка транспортных средств на проезжей части со стороны ул. Сухэ-Батора в направлении ул. Ербанова (с левой стороны);
- на участке улицы Коммунистическая со стороны ул. Сухэ-Батора в направлении ул. Ербанова (с правой стороны) разрешена парковка автомобилей на проезжей части;
- изменена схема направления движения по полосам на участке улицы Ленина (от ул. Ербанова до ул. Сухэ-Батора).
В центре Улан-Удэ изменена схема дорожного движения
Общество, Фото:
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