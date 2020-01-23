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Глава Бурятии принял отставку Вадима Кантора

Глава Бурятии принял отставку Вадима Кантора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он уволен накануне, 22 января

Глава республики Алексей Цыденов принял отставку министра природных ресурсов региона Вадима Кантора. Указ вышел 21 января 2020 года.

- Принять отставку члена Правительства Республики Бурятия Кантора Вадима Евгеньевича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности министра природных ресурсов Республики Бурятия, уволить 22 января 2020 года и расторгнуть трудовой договор (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации), - говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания. 

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно о том, что пост министра природных ресурсов покидает Вадим Кантор. Он занимал эту должность с сентября 2018-го.

Пост министра природных ресурсов Бурятии предложено занять экс-заместителю мэра Улан-Удэ Алексею Хандархаеву. Его кандидатура поддержана и сейчас проходит процедуру согласования.

отставка
 
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