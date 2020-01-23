Глава Бурятии принял отставку Вадима Кантора

Глава республики Алексей Цыденов принял отставку министра природных ресурсов региона Вадима Кантора. Указ вышел 21 января 2020 года.- Принять отставку члена Правительства Республики Бурятия Кантора Вадима Евгеньевича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности министра природных ресурсов Республики Бурятия, уволить 22 января 2020 года и расторгнуть трудовой договор (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации), - говорится в документе.Указ вступил в силу со дня его подписания.

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