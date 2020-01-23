Высказывания в сообщении оскорбили честь и достоинство
В Забайкалье в суд поступил иск о защите чести и достоинства, в котором сообщалось, что на телефонный номер истца было отправлено смс-сообщение оскорбительного содержания.
Суд просили взыскать с забайкальца компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей за письменные выражения, оскорбившие честь и достоинство, выраженные в неприличной форме.
Суд первой инстанции посчитал, что текст смс не содержит порочащей информации и отказал в удовлетворении требований. Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда отменила это решение суда, поскольку, проанализировав скриншоты смс-сообщений, пришла к выводу о том, что эти высказывания содержат недопустимые, неприемлемые для общества выражения.
Суд взыскал с отправителя сообщений компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
Забайкалец заплатил 5 тысяч рублей за оскорбительное смс-сообщение
Общество, Фото:
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