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В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении руководителя РАЛХ

В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении руководителя РАЛХ
Общество, 
Как оказалось, оснований для уголовного преследования нет 

Уголовное дело в отношении руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Александра Мартынова прекращено. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Как оказалось, оснований для уголовного преследования нет.

- В ходе расследования следователями были установлены все исключения и обстоятельства выделения земельного участка и согласования проекта по поводу рубки на нём лесных насаждений. Также следователями была полностью проанализирована существующая нормативная база, и оказалось, что часть законов действительно запрещают сплошные рубки лесных насаждений в Центральной экологической зоне. Но в тоже время имеется блок ещё одних нормативно-правовых актов, разрешающий отдельные виды деятельности, - прокомментировали в СУ СК РФ по республике.

«Отдельные виды деятельности» подразумевают рубку леса.

- Коллизия законов не позволила осуществлять дальнейшее уголовное преследование в отношении руководителя РАЛХ. В связи с этим, дело было прекращено, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года в Республиканском агентстве лесного хозяйства прошли обыски. Александра Мартынова заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. 

Выдвигалась версия, что 7 декабря 2018 года Мартынов, действуя от лица агентства лесного хозяйства Бурятии, по договору аренды передал горнодобывающей компании участок в Северо-Байкальском районе в Центральной экологической зоне Байкала. Площадь участка, занятого лесными насаждениями, – 47,7 га. Земля была передана в аренду для выполнения работ по геологическому изучению недр и золотодобыче.

После этого 28 февраля 2019 года Мартынов утвердил положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения этого участка. Фактически своим решением он предоставил возможность сплошной вырубки леса. Работники компании приступили к реализации проекта и успели вырубить треть лесных насаждений на участке.

Ущерб оценивался в 11,5 миллионов рублей.

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