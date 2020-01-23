В Бурятии прекращено уголовное дело в отношении руководителя РАЛХ

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Инвестиции - альтернативный способ решения финансовых задач Общество, Чтобы накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать финансовую «подушку безопасности» или просто сохранить и увеличить сбережения, россияне традиционно используют вклады. Но есть и другие альтернативы, которые позволяют решить этот вопрос не менее эффективно. Кому и зачем стоит присмотреться к возможностям инвестирования, рассказала Инесса Лхасаранова, управляющий ВТБ в Бурятии