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В Бурятию прибыла делегация из Иркутской области

В Бурятию прибыла делегация из Иркутской области
Общество, 
Представители администраций районов Приангарья планируют перенять опыт развития ТОСов 

В среду, 22 января для обмена опытом по созданию и развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) в Бурятию прибыли делегации двух районов Иркутской области. Делегация Эхрит-Булагатского района возглавил мэр Геннадий Осодоев, Баяндаевского района - заместитель мэра Виталий Еликов. В правительстве республики гостей приветствовал заместитель председателя правительства - руководитель администрации главы Бурятии и правительства Баир Цыренов. 
 
- Рад приветствовать вас на нашей земле. Сейчас роль органов местного самоуправления и общественного самоуправления повышается, и республике есть что показать. В Бурятии более двух тысяч ТОСов и их количество растёт. На их поддержку выделяются значительные средства виде грантов. По развитию ТОСов мы находимся на одном из первых мест в стране. Нас всегда ставят в пример. С одной стороны, эта работа позволила нам укрепить связь с населением, а с другой стороны - поддержать инициативных людей, которые хотят жить лучше и ради этого сами готовы поработать, а не просто критиковать, - отметил Баир Цыренов. 
 
В 2019 году по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова для организационно-методической, информационной и консультативной поддержки ТОСов был создан ресурсный центр поддержки территориального общественного самоуправления Бурятии. Перед делегацией выступил его руководитель Евгений Базаров. Он рассказал совместной работе правительства Бурятии и ТОСов, которая наиболее активно проводится с 2010 года. 
 
За 9 лет общественники на местах ликвидировали более 2700 несанкционированных свалок, построили, отремонтировали и установили более 500 больших и малых объектов на общую сумму 772 млн рублей. В том числе 11 сельских клубов, 6 пожарных депо, более 40 борцовских и спортивных залов, 117 детских спортивных игровых площадок, отремонтировали более 400 км межпоселковых дорог. В 67 сёлах Бурятии силами ТОСов решён вопрос уличного освещения. 
 
Тосовцы занимаются не только ремонтом и строительством, а также проводят субботники, убирают свалки и облагораживают свои улицы и подъезды. Среди населения ТОСами проведены несчётное количество и регулярно проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, мероприятия по профилактике правонарушений и патриотическому воспитанию. 

- В целом экономические расчёты показали, что из всех видов деятельности общественников, которые можно оценить материально, на каждый 1 рубль, вложенный в социальный капитал за 2010-2019 годы, которым стимулируют ТОСовское движение, реальная отдача составила чуть более 7 рублей, - сообщил Евгений Базаров. 

С 2012 года правительство Бурятии проводит ежегодный конкурс грантов на лучший ТОС, призовой конкурс которого в самом начале составлял 15 млн рублей, а с 2017 года - 60 млн рублей. За 9 лет на призовые места для ТОСов только из республиканского бюджета выделено более 299 млн рублей. Сегодня поддержка осуществляется не только на республиканском, но и на районном уровне.

После встречи в правительстве делегации Баяндаевского и Эхрит-Булагатского районов Иркутской области выехали в Селенгинский район, где посетили ТОСосовские объекты в сёлах Харгана и Жаргаланта, а также в Гусиноозерске. 

Вечером состоялся круглый стол в районной администрации, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве с районами Иркутской области о развитии экономических и культурных связей, согласовании взаимных благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для инвестиционной предпринимательской и иной деятельности, а также обмене опытом в законотворческой деятельности, социальной защите населения и поддержке общественных инициатив. 

23 января делегации продолжают эту работу в Заиграевском районе, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

ТОС делегация
 
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