Двое забайкальцев обчистили магазин, пока продавец спала

Один подозреваемый доставал деньги из кассы, а второй «наблюдал за обстановкой»
В посёлке Могойтуй Забайкальского края в полицию поступило заявление от владельца круглосуточного продуктового магазина о краже денег из кассы. Ночью продавец магазина спала в подсобном помещении, а когда проснулась, обнаружила сломанное окно для выдачи товара и пропажу денег из кассы.
Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность неоднократно судимого жителя посёлка Могойтуй. 27-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.
Установлено, что преступление он совершил со своим 33-летним односельчанином, который наблюдал на обстановкой и, в случае появления посторонних лиц, должен был предупредить своего знакомого.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденными деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сообщалось о похожем преступлении в Забайкалье. Сотрудница бара заснула
на рабочем месте, а когда проснулась, при подсчёте выручки обнаружила недостачу в семь тысяч рублей.
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