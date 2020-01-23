Двое забайкальцев обчистили магазин, пока продавец спала

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденными деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сообщалось о похожем преступлении в Забайкалье. Сотрудница бара заснула на рабочем месте, а когда проснулась, при подсчёте выручки обнаружила недостачу в семь тысяч рублей.





В посёлке Могойтуй Забайкальского края в полицию поступило заявление от владельца круглосуточного продуктового магазина о краже денег из кассы. Ночью продавец магазина спала в подсобном помещении, а когда проснулась, обнаружила сломанное окно для выдачи товара и пропажу денег из кассы.Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность неоднократно судимого жителя посёлка Могойтуй. 27-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.Установлено, что преступление он совершил со своим 33-летним односельчанином, который наблюдал на обстановкой и, в случае появления посторонних лиц, должен был предупредить своего знакомого.