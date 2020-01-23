У пострадавшей были зафиксированы черепно-мозговая травма, множество переломов и повреждений
Преступление произошло днём в конце августа в прошлом году. В тот злополучный день 19-летняя девушка шла по пустырю в одном из отдалённых микрорайонов Улан-Удэ и разговаривала по телефону. Навстречу ей прошёл пьяный мужчина. Затем жительница Бурятии закончила разговор по мобильнику, достала наушники и стала слушать музыку.
Мужчина, сначала прошедший мимо, внезапно подошёл к ней сзади, ударил по голове. Когда девушка упала на землю, стал пинать по голове, в плечо. В ужасе та стала кричать, мужчина в свою очередь схватил камень и замахнулся на неё – жертва, осознав, что он может попросту её убить, замолчала. Нападавший затем завел её на территорию заброшенного здания и совершил насильственные действия сексуального характера, после он убежал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли, девушка опознала насильника.
У пострадавшей были зафиксированы черепно-мозговая травма, множество переломов и повреждений.
На суде мужчина вину признал.
- Судом мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.
Известно, что осужденному 32 года, ранее он не судим. Женат, у него трое детей.
Специалисты предупреждают, ходить по безлюдным местам опасно (даже днём), тем более слушать музыку в наушниках в таких местах.
В Улан-Удэ многодетный отец избил и изнасиловал 19-летнюю девушку
Общество, Фото:
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