Мужчину зажало в автомобиле
22 января сотрудники ОМОН Росгвардии по Иркутской области майор полиции Андрей Злыгостев и прапорщик полиции Евгений Широков оказали помощь попавшему в ДТП мужчине.
Авария произошла на улице Лермонтова в Иркутске. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в автомобиль. От сильного удара водителя «Тойоты» зажало в машине. Сотрудники ОМОН с помощью специальной техники вытащили его из салона.
Офицеры осмотрели пострадавшего на наличие кровотечений и внешних телесных повреждений. Мужчина находился в шоковом состоянии, имелись признаки перелома грудной клетки.
Сотрудники оказали первую доврачебную помощь и передали пострадавшего в автомобиль кареты скорой помощи, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.
Сейчас потерпевший госпитализирован в медучреждение.
Иркутские ОМОНовцы помогли водителю, попавшему в ДТП
Общество, Фото:
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