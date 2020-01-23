Иркутские ОМОНовцы помогли водителю, попавшему в ДТП

Мужчину зажало в автомобиле



22 января сотрудники ОМОН Росгвардии по Иркутской области майор полиции Андрей Злыгостев и прапорщик полиции Евгений Широков оказали помощь попавшему в ДТП мужчине.



Авария произошла на улице Лермонтова в Иркутске. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в автомобиль. От сильного удара водителя «Тойоты» зажало в машине. Сотрудники ОМОН с помощью специальной техники вытащили его из салона.



Офицеры осмотрели пострадавшего на наличие кровотечений и внешних телесных повреждений. Мужчина находился в шоковом состоянии, имелись признаки перелома грудной клетки.



Сотрудники оказали первую доврачебную помощь и передали пострадавшего в автомобиль кареты скорой помощи, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.



Сейчас потерпевший госпитализирован в медучреждение.