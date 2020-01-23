В Бурятии опечатанная приставами хлебопекарня работала по ночам

В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело
В Бурятии владелицу хлебопекарни из села Гремячинск Прибайкальского района привлекли к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Ранее предпринимательницу обязали устранить в хлебопекарне нарушения требований законодательства при производстве хлеба, мучных изделий, тортов и пирожных.
- Речь идёт о разработке и внедрении процедуры обеспечения безопасности в процессе производства пищевой продукции, получении санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения, оборудовании производственного цеха пекарни системой механической вентиляции, а также раковинами для мытья рук и устройствами для сушки и т.д, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
Владелице запретили эксплуатировать хлебопекарню, магазин и склад до получения разрешения на ввод их в эксплуатацию. Пристав опечатал объекты, а директора предупредили об уголовной ответственности.
Однако вопреки судебному решению владелица возобновила работу пекарни в ночное время. Вместо того, чтобы устранять нарушения, она занималась производством продукции и её продажей в магазинах Гремячинска и Турки.
Это выявилось в ходе проверки и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда».
После апелляционной жалобы на приговор мирового судьи Прибайкальского района о назначении виновной наказания в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, апелляционная инстанция уменьшила сумму штрафа до 50 тысяч рублей с учётом смягчающих обстоятельств.
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