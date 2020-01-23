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В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили необходимыми лекарствами

В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили необходимыми лекарствами
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

В прокуратуру Закаменского района Бурятии обратилась местная жительница. Она заявила о нарушении прав её ребёнка на получение бесплатных лекарственных средств.

Установлено, что Закаменская центральная районная больница на протяжении четырёх месяцев не обеспечивала необходимыми лекарственными средствами ребёнка-инвалида, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Указанные нарушения выявлены и в отношении другого несовершеннолетнего.

Главному врачу районной больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, дети обеспечены бесплатными лекарственными препаратами.

В республиканском министерстве здравоохранения «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию.

- Министерством здравоохранения Бурятии во взаимодействии с «Закаменская ЦРБ» приняты меры по бесперебойному обеспечению необходимыми лекарственными препаратами детей-инвалидов. По заявке медицинской организации в настоящий момент осуществляется закуп необходимых лекарственных препаратов, - сообщили в министерстве.


прокуратура минздрав
 
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