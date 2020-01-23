В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили необходимыми лекарствами

В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру Закаменского района Бурятии обратилась местная жительница. Она заявила о нарушении прав её ребёнка на получение бесплатных лекарственных средств.
Установлено, что Закаменская центральная районная больница на протяжении четырёх месяцев не обеспечивала необходимыми лекарственными средствами ребёнка-инвалида, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Указанные нарушения выявлены и в отношении другого несовершеннолетнего.
Главному врачу районной больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, дети обеспечены бесплатными лекарственными препаратами.
В республиканском министерстве здравоохранения «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию.
- Министерством здравоохранения Бурятии во взаимодействии с «Закаменская ЦРБ» приняты меры по бесперебойному обеспечению необходимыми лекарственными препаратами детей-инвалидов. По заявке медицинской организации в настоящий момент осуществляется закуп необходимых лекарственных препаратов, - сообщили в министерстве.
У пострадавшей были зафиксированы черепно-мозговая травма, множество переломов и повреждений
В Улан-Удэ у Белого Старца появился свой абонентский ящик
Мужчину зажало в автомобиле
Мужчина расплачивался украденной картой в магазинах Селенгинска
В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело
В дело вмешалась прокуратура
Чтобы накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать финансовую «подушку безопасности» или просто сохранить и увеличить сбережения, россияне традиционно используют вклады. Но есть и другие альтернативы, которые позволяют решить этот вопрос не менее эффективно. Кому и зачем стоит присмотреться к возможностям инвестирования, рассказала Инесса Лхасаранова, управляющий ВТБ в Бурятии
Профилактическое мероприятие прошло в многоуровневом колледже
В отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции» возбуждено уголовное дело
Водителями обеих иномарок являлись женщины
Работники предприятия пожаловались в прокуратуру
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике переменная облачность
Фотографию сделали сотрудники Даурского заповедника
Ими стали «Зимниада», Сагаалган и «Байкальская рыбалка»
Фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, будут приниматься вплоть до апреля