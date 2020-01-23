В Улан-Удэ студентам напомнили о дорожной безопасности

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическое мероприятие прошло в многоуровневом колледже



В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции встретились со студентами Республиканского многоуровневого колледжа. Мероприятие прошло в рамках акции «Студенческий десант».



Автоинспекторы обсудили с учащимися вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма. До слушателей довели статистику аварийности по Бурятии и призвали строго соблюдать правила дорожного движения. В том числе, при переходе проезжей части.



- Посмотрите по сторонам, снимите наушники и капюшон, убедитесь, что машины остановились и пропускают вас, - напомнили автоинспекторы.



Также студентов предупредили о мерах административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, в частности, управление транспортом без соответствующего права. Молодым людям показали видеоролики о возможных последствиях пренебрежения правилами дорожной безопасности и посоветовали быть внимательными на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.