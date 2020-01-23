В отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции» возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ в следственной части следственного управления МВД по Бурятия находится уголовное дело, возбуждённое по статье «Незаконная банковская деятельность» в отношении руководителя ООО «Деловые инвестиции».
Расследованием установлено, что с 15 октября 2017 года по 26 декабря 2018 года руководитель организации осуществлял банковскую деятельность по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты, не имея регистрации и лицензии на данный вид деятельности.
Офисы организации находились на улице Ключевская, 70 «а» и на проспекте 50-летия Октября, 25 в Улан-Удэ. Кроме того, филиалы компании были открыты в других городах.
- В настоящее время следствием принимаются меры к установлению всех лиц, пострадавших от деятельности ООО «Деловые инвестиции», а также очевидцев преступления, ранее не обращавшихся в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Телефоны для связи со следственным управлением республиканского МВД по: 8(3012)29-51-50, 29-51-43.
В Улан-Удэ компания выдавала займы, не имея лицензии
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