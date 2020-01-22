Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Забайкалье оценивается как предэпидемическая

В регионе лабораторно подтверждены 9 случаев гриппа



Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории Забайкальского края в настоящий момент ниже эпидпорга, однако показатели, начиная с первой недели 2020 года, продолжают нарастать. Об этом 21 января сообщили представители управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю на традиционном видеоселекторном совещании с главными врачами медицинских организаций в краевом минздраве.



- Мы наблюдаем, что темпы прироста показателей по всем возрастным группам начинают нарастать. В настоящее время ситуация по заболеваемости ОРВИ в Забайкалье оценивается как предэпидемическая. На сегодняшний день мы имеем девять лабораторно подтверждённых случаев гриппа, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора краевого Роспотребнадзора Наталия Родина.



В ходе совещания были заслушаны руководители центральных районных больниц и профильного краевого стационара – клинической инфекционной больницы, в которой развёрнуто 150 коек для госпитализации пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ, из них сегодня занято 127.



Заместитель министра здравоохранения региона - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Юлия Зверочкина призвала главных врачей проверить не только готовность коечного фонда, но и запас противовирусных препаратов, а также отметила важность оперативного направления информации о заболеваемости на местах, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.

