Водитель врезался в шлагбаум
Вчера утром на железнодорожном переезде «Западный» в черте города Черемхово Иркутской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. По предварительным сведениям, 51-летний водитель «Тойоты-Корона» превысив скорость, не справился с управлением и влетел в железнодорожный шлагбаум, протаранив заградительный барьер переезда. В результате десять поездов были вынуждены прекратить движение, и сбились с графика.
Водитель иномарки отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции в отношении мужчины составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
С начала года на территории Иркутской области произошло шесть ДТП на железнодорожных путях, в результате которых водители и пассажиры получили различные травмы. В 2019 году произошло около 40 аналогичных аварий.
Нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев. Повторное совершение данного административного правонарушения влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
В Иркутской области из-за ДТП на переезде 10 поездов отстали от графика
Общество, Фото:
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