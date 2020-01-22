Комбинат закупил 32 кг круп без необходимых документов
В Бурятии комбинат школьного и социального питания нарушал правила закупки и хранения крупы. Учреждением закуплено 32 кг круп без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18 КоАП РФ. Комбинату школьного и социального питания выдано предписание о представлении документов, удостоверяющих качество и безопасность крупы и о соблюдении условий хранения продукции, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Бурятии комбинат питания нарушил правила хранения крупы
Общество, Фото:
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