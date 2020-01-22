Ими стали 248 учеников
Победителями и призёрами олимпиады стали 248 учащихся из 36 образовательных организаций города. 22 января в Городском дворце детского (юношеского) творчества прошла торжественная церемония награждения победителей. Также здесь отметили школьников – участников первого открытого городского конкурса детских рисунков и социальных видеороликов «Мир без коррупции!»
Городской этап всероссийской олимпиады школьников среди 7-11 классов проходил с 15 ноября по 23 декабря 2019 года по 22 предметам федерального компонента и по четырём предметам этнокультурного компонента: бурятский язык, история Бурятии, избирательное право, информационная культура личности.
В олимпиаде участвовали 3088 школьников из 53 образовательных организаций Улан-Удэ, четырёх государственных образовательных учреждений и школы-интерната №22 ОАО «РЖД». Из них 2889 учеников участвовали по предметам федерального компонента и 199 - регионального.
Открытый городской конкурс детских рисунков и социальных видеороликов «Мир без коррупции!» проходил в три этапа с 15 ноября по 27 декабря 2019 года в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике коррупции, пропаганде и просвещения нетерпимости коррупции среди учащихся, их родителей и педагогических коллективов.
На конкурс ученики с 7 по 11 классы представили более 80 рисунков и 7 социальных видеороликов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ наградили победителей и призёров школьных олимпиад
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