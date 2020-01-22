Качество очистки на сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям
В прошлом году Западно-Байкальская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства при эксплуатации очистных сооружений, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории – это посёлки Листвянка, Култук, Залари, города Байкальск и Слюдянка и станция Ангасолка.
Было установлено, что качество очистки стоков на всех очистных сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям, также зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Очищенные воды не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим показателям.
Природоохранная прокуратура предъявила четыре иска к администрациям городских поселений, на территориях которых расположены очистные сооружения, и эксплуатирующим их организациям с требованиями обеспечить санитарную очистку и обезвреживание стоков до установленных нормативов.
Также прокуратура в судебном порядке понудила организации, допустившие загрязнения, компенсировать вред, причинённый водным объектам. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн. руб.
- Кроме того, выяснилось, что очистные, расположенные в посёлке Култук, невозможно реконструировать, они находятся в аварийном состоянии, основные ёмкости, системы и узлы сооружений превысили износ. Прокуратура направила в суд иск об обязании администрацию организовать водоотведение путём строительства и ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений, обеспечивающих надлежащую очистку сточных вод, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Все вышеуказанные гражданские дела по искам прокурора находятся на рассмотрении судов.
Очистные на западном берегу Байкала работают с нарушениями
Общество, Фото:
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