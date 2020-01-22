Очистные на западном берегу Байкала работают с нарушениями

Качество очистки на сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям



В прошлом году Западно-Байкальская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства при эксплуатации очистных сооружений, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории – это посёлки Листвянка, Култук, Залари, города Байкальск и Слюдянка и станция Ангасолка.



Было установлено, что качество очистки стоков на всех очистных сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям, также зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Очищенные воды не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим показателям.



Природоохранная прокуратура предъявила четыре иска к администрациям городских поселений, на территориях которых расположены очистные сооружения, и эксплуатирующим их организациям с требованиями обеспечить санитарную очистку и обезвреживание стоков до установленных нормативов.



Также прокуратура в судебном порядке понудила организации, допустившие загрязнения, компенсировать вред, причинённый водным объектам. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн. руб.



- Кроме того, выяснилось, что очистные, расположенные в посёлке Култук, невозможно реконструировать, они находятся в аварийном состоянии, основные ёмкости, системы и узлы сооружений превысили износ. Прокуратура направила в суд иск об обязании администрацию организовать водоотведение путём строительства и ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений, обеспечивающих надлежащую очистку сточных вод, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Все вышеуказанные гражданские дела по искам прокурора находятся на рассмотрении судов.



