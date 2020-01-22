Забайкальские тарбаганы победили в национальном фотоконкурсе

Фотографию сделали сотрудники Даурского заповедника
Фотография «По секрету маме», сделанная на Адон-Челонском участке Даурского заповедника в Забайкальском крае, победила в номинации «Другие животные» национального конкурса «Фотоловушка-2019».
Сотрудники Даурского заповедника направили на конкурс свои фото и видео. В их числе была представлена серия из трёх фотографий тарбаганов, или монгольских сурков. Один из снимков признан победителем конкурса. Также это фото стало лидером зрительского голосования.
- Мы выбрали типичную семью тарбаганов, в ней была пара взрослых и несколько детенышей. За ними было очень удобно наблюдать с помощью бинокля. И у их норы была установлена фотоловушка. В течение недели мы проводили научные исследования млекопитающих на Адон-Челоне, среди которых были не только сурки, но и другие виды. За это время проверяли различные варианты установки фотоловушки у нор, сравнивали полученные результаты с данными визуальных наблюдений. В итоге получили не только научные данные, но и серию фотоснимков удачных и интересных моментов из жизни тарбаганов, – рассказал зоолог заповедника Юрий Баженов.
Сурки входят в число важнейших охраняемых видов животных заповедника, поэтому ежегодно проводится мониторинг состояния популяции этого вида. Обычно наблюдают за зверьками с помощью бинокля. Фотоловушки же позволяют изучать животных в их естественной среде обитания с гораздо более близкого расстояния, не доставляя излишнего беспокойства. На Адон-Челоне, как говорит Юрий Баженов, с помощью фотоловушек зоологи получили дополнительные данные по экологии сурков и одновременно проверили возможность добывать сведения, необходимые для их учета.
Тарбаган, или монгольский сурок – самый крупный вид грызунов Забайкалья. Холодное время года проводит в глубокой спячке в своей норе. Обитает в степных районах Забайкалья, а также в Монголии, на севере Китая, Туве. Тарбаганы Юго-Восточного Забайкалья внесены в Красные книги России и Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Забайкальские тарбаганы победили в национальном фотоконкурсе
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