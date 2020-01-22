Скорость интернета в школах Бурятии доведут до 50 мбит/с





Ранее было заявлено, что в Бурятии до конца 2021 года к интернету подключат 1066 социально значимых объектов. Это не только школы и медицинские учреждения, но пункты полиции МВД, пожарные части, администрации сельских поселений и территориальные избирательные участки. Работа ведётся в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». При этом на некоторых объектах интернет появится впервые, а остальные перейдут со спутниковой и мобильной связи на интернет по оптоволокну.





Накануне во время прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова в соцсетях поступила жалоба на скорость интернета в школах. «Интернет есть, но скорость только номинальная», - написал в чат пользователь.Глава назвал этот вопрос «правильным». Он заявил, что скорость интернета в школах должна быть не ниже 50 мбит/с. На деле же этот параметр не выполняется даже во многих городских школах, не говоря уже о сельских.- По плотности охвата интернета в сельской местности мы сейчас одни из лидеров в России. Но, конечно, надо, чтобы скорость была. Проверим, - высказался Алексей Цыденов.