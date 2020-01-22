Скорость интернета в школах Бурятии доведут до 50 мбит/с

Главе Бурятии пожаловались, что сейчас скорость интернета «только номинальная»
Накануне во время прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова в соцсетях поступила жалоба на скорость интернета в школах. «Интернет есть, но скорость только номинальная», - написал в чат пользователь.
Глава назвал этот вопрос «правильным». Он заявил, что скорость интернета в школах должна быть не ниже 50 мбит/с. На деле же этот параметр не выполняется даже во многих городских школах, не говоря уже о сельских.
- По плотности охвата интернета в сельской местности мы сейчас одни из лидеров в России. Но, конечно, надо, чтобы скорость была. Проверим, - высказался Алексей Цыденов.
Ранее было заявлено, что в Бурятии до конца 2021 года к интернету подключат 1066 социально значимых объектов. Это не только школы и медицинские учреждения, но пункты полиции МВД, пожарные части, администрации сельских поселений и территориальные избирательные участки. Работа ведётся в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». При этом на некоторых объектах интернет появится впервые, а остальные перейдут со спутниковой и мобильной связи на интернет по оптоволокну.
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