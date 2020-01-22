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3 события Байкальского региона попали в топ-200 России

3 события Байкальского региона попали в топ-200 России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ими стали «Зимниада», Сагаалган и «Байкальская рыбалка»

Национальный календарь событий EventsInRussia.com определил «Лучшие события 2020 года». Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

В этом году на соискание статуса «Лучшее событие года» было подано 1800 заявок из 70 регионов России. Отбор лучших событий года проходил в 3 этапа. Статуса заочно были удостоены проекты-финалисты национальной премии в области событийного туризма REA. Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на сайте календаря событий в период с 15 по 21 декабря. Завершающий этап, экспертная оценка проектов по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие, завершился 14 января.

От Иркутской области в топ-200 «Лучшие события 2020 года» вошёл международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада-2020». Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада-2020» проходит ежегодно с 2003 года, в период с февраля по март и включает, как правило, порядка 15 мероприятий самой разной направленности. Все мероприятия проходят не первый год и уже полюбились, как жителям региона, так и его гостям.

От Бурятии в топ вошли праздник Белого месяца – Сагаалган и турнир по подлёдной ловле «Байкальская рыбалка».

Полный список лучших событий 2020 года размещён в отдельном разделе портала: http://eventsinrussia.com/topevents/. События получат активную информационную поддержку в рамках проекта.
туризм Байкал Иркутская область Бурятия фестиваль зимниада Сагаалган Байкальская рыбалка
 
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