В Бурятии отца-алиментщика отправили в колонию

Мужчина ранее был осуждён за аналогичное преступление
Баргузинским районным судом житель посёлка Усть-Баргузин в 2019 году осуждён за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Сельчанину назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.
- Осуждённый должных выводов для себя не сделал после вынесения приговора, должным образом не отбывал наказания в виде исправительных работ, в связи с чем в адрес суда поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене обязательных работ, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
Судом было установлено, что осуждённый допускал многочисленные нарушения, тем самым уклоняясь от отбывания исправительных работ.
Судом вынесено постановление о замене исправительных работ на лишение свободы.
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