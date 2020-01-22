В Бурятии отца-алиментщика отправили в колонию

Мужчина ранее был осуждён за аналогичное преступление



Баргузинским районным судом житель посёлка Усть-Баргузин в 2019 году осуждён за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Сельчанину назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.



- Осуждённый должных выводов для себя не сделал после вынесения приговора, должным образом не отбывал наказания в виде исправительных работ, в связи с чем в адрес суда поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене обязательных работ, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.



Судом было установлено, что осуждённый допускал многочисленные нарушения, тем самым уклоняясь от отбывания исправительных работ.



Судом вынесено постановление о замене исправительных работ на лишение свободы.

