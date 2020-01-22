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В колониях Иркутской области снизилось число осуждённых

В колониях Иркутской области снизилось число осуждённых
Общество,  Фото:pixabay.com
В учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области содержится 13233 человека

В ГУФСИН России по Иркутской области подвели итоги деятельности в 2019 году.

1 января 2020 года в 24 учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области содержалось 13233 человека (1840 человек в следственных изоляторах, 11339 человек в исправительных учреждениях, 54 воспитанника в Ангарской воспитательной колонии). По сравнению с 2019 годом, общая численность осуждённых в местах лишения свободы снизилась на 6,4%, что подтверждает общероссийскую тенденцию последних лет, ставшую результатом последовательной гуманизации уголовного законодательства. Впервые за несколько лет отмечено снижение количества лиц, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН (осуждённых к различным видам наказания, не связанным с изоляцией от общества), — на 1098 человек (7%) меньше показателя прошлого года. На учете инспекции 1 января 2020 года состояло 14545 человек, в том числе 9329 условно осуждённых, 932 осуждённых к исправительным работам, 583 — к обязательным работам, 602 — к ограничению свободы, 260 — с отсрочкой отбывания наказания, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

В 2019 году учреждениями ГУФСИН было продолжено конструктивное взаимодействие с Общественно-наблюдательной комиссией Иркутской области и другими правозащитными и общественными организациями. С целью контроля за соблюдением прав человека члены ОНК и других организаций провели 181 посещение исправительных учреждений и следственных изоляторов. Сократилось количество жалоб, поступающих в адрес руководства ГУФСИН: за год обработано 4795 обращений от осуждённых и их родственников, что на 30% меньше показателя 2018 года.

В воспитательной работе с осуждёнными достигнуты положительные результаты: в учреждениях организовано более 1 тысячи различных соревнований и мероприятий, в том числе с участием родственников осуждённых. Из исправительных колоний в колонии-поселения переведено 535 положительно характеризующихся осуждённых, что на 9,4% выше показателя прошлого года (489). Чаще предоставлялись выезды за пределы исправительного учреждения для проведения отпуска: в 2019 году 41 осуждённый навестили семьи, в 2018 году — 25 осуждённых.

ГУФСИН России по Иркутской области продолжает выполнять задачи по наращиванию производственных мощностей, созданию новых рабочих мест для осужденных, переходу на самообеспечение продуктами питания. Учреждения полностью обеспечивают собственные потребности в хлебе, муке, различных крупах, консервированных овощах. В 2019 году для расширения пакета заказов проведены 163 рабочие встречи с представителями органов государственной и исполнительной власти, бюджетных организаций, коммерческих структур. Учреждения ГУФСИН приняли участие в 140 выставочных мероприятиях. Объём выпуска продукции увеличен на 16% и составил 1 млрд 220 млн рублей. Основными отраслями, где осуждённые привлекаются к труду, являются заготовка и переработка древесины, производство мебели, лёгкая промышленность, металлообработка, производство стройматериалов, дезинфицирующих и моющих средств, переработка вторсырья и утилизация отходов, производство и переработка сельхозпродукции, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

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