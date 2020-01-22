Замминистра природных ресурсов Бурятии протестировала плитку, сделанную из отходов

«Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», отозвалась она о новой плитке
Замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева протестировала плитку из отходов. Отзыв о новой полимерной плитке она оставила на своей странице в Facebook.
- Вчера все же выбралась на Арбат, чтобы протестировать плитку из отходов. Действительно не скользкая, морозоустойчивая и, как оказалось, ещё и «весоустойчивая», так как за время эксперимента на неё постоянно заезжал мусоровоз. Никаких трещин, крепкая. Считаю, что эксперимент вполне себе удачный, - написала Наталья Тумуреева.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 декабря 2019 года на площади Революции - около Гостиных рядов - был выложен
участок тротуарной плитки из отработанных отходов. Для эксперимента предприниматель Андрей Зайцев выделил городу безвозмездно 20 кв. м. плитки. Также плитку успели оценить и горожане. В основном они положительно отзываются о полимерной плитке. Так, на сайте «Активный горожанин» 71% проголосовавших улан-удэнцев считают, что плитка нескользкая, а 73% проголосовавшим нравится плитка.
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