В Иркутске состоится инклюзивный театральный фестиваль

Свои постановки покажут 9 театральных коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья
Первый инклюзивный театральный фестиваль «Открытая рампа. Свой путь» состоится с 24 по 26 января в Иркутске. Участие в мероприятии примут более 100 человек из девяти театральных коллективов.
Театральная студия «Открытая рампа» стала площадкой для людей с ограниченными возможностями, где они могут развиваться и выражать себя через творчество. Она открылась в прошлом году на базе областной государственной универсальной научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.
- Инклюзивный театр – это современный инструмент реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, который набирает популярность во всём мире. Как показывает мировая практика, занятие творчеством помогает им ощутить себя нужными и полезными, получить внимание от посторонних и раскрыть свой потенциал. Я рада, что именно на базе областной государственной универсальной научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского работает такой театр. Уверена, что работы начинающих артистов найдут отклик в сердцах каждого, кто увидит постановки, – заявила исполняющая обязанности министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.
I инклюзивный театральный фестиваль – это завершающее мероприятие проекта «Открытая рампа: инклюзивная театральная студия». На протяжении четырёх месяцев более 100 участников фестиваля усердно трудились, чтобы вынести на суд зрителей спектакли разных жанров. У артистов, участвующих в постановках, появилась возможность донести до зрителя свои размышления о людях с особым восприятием мира, о том, как преодолеть одиночество, обрести себя и разбудить в себе новые чувства к миру.
Кроме того, в рамках фестиваля организаторы мероприятия подготовили для участников театральные мастер-классы от специалистов по сценической игре, проведение круглого стола с обсуждением спектаклей, а также детскую игровую программу и выставку театральных кукол. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
В Иркутске состоится инклюзивный театральный фестиваль
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