 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Января

21 Января

Популярное

В улусе в Бурятии будут развивать национальное рукоделие

В улусе в Бурятии будут развивать национальное рукоделие
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко из архива
Реализация стала возможной благодаря президентскому гранту

Проект «Семейная экостудия Урагшаа» стартовал в улусе Цолга Мухоршибирского района Бурятии. Деньги на его реализацию выделены из средств президентского фонда на развитие гражданского общества, сообщили агентству «Интерфакс - Дальний Восток» в пресс-службе правительства республики.

- И взрослые, и юные жители села впервые за много лет получили возможность заниматься национальным рукоделием, не выезжая за пределы населённого пункта. В Цолге, расположенной с 100 км от столицы Бурятии - города Улан-Удэ, проживает более 700 человек, но нет дома культуры. А в школе, где теперь на средства гранта оборудована мастерская, около 10 лет не проводились уроки труда, - отметили в пресс-службе.

На организацию работы экостудии, цель которой - приобщить детей и взрослых к традиционной бурятской культуре, региональное общественное движение «Хранители Байкала» получило более одного миллиона рублей. Уже закуплено пять швейных машинок и пять детских станков для работы по дереву, расходные материалы.

По словам куратора проекта, председателя совета «Хранителей Байкала» Дулмы Содномовой, в студии учат детей и взрослых делать разные изделия самостоятельно, разбираться в назначении инструментов, также педагоги формируют у детей бережное отношение к трудовым традициям народа и труду в целом. Ещё одна цель - профилактика зависимости детей от гаджетов.

В экостудии будет сформировано несколько кружков. Основные – «Дело мастера боится» и «Хозяюшка», где дети с помощью нового оборудования смогут изготавливать и шить различные изделия, игрушки в этностиле. Изделия, изготовленные руками детей, станут наглядными средствами при изучении материально-культурных, трудовых и экологических традиций бурят и будут использоваться на интерактивных занятиях кружка «Краевед – эколог».

Кроме того, организаторы проекта планируют провести ярмарку-выставку изделий, а также выездную мобильную мастерскую в соседние села, чтобы рассказать о проекте и поделиться своим опытом.

Как сообщалось, Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. В шести конкурсах приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО. Поддержку на сумму более 22 млрд руб. получили свыше 10,5 тыс. из них. В 2019 году грантовый фонд составил 8 млрд рублей.


ДФО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде
Жителя Бурятии отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде
Общество, 22.01.2020
Мужчина неоднократно нарушал ранее вынесенный приговор
Скорость интернета в школах Бурятии доведут до 50 мбит/с
Скорость интернета в школах Бурятии доведут до 50 мбит/с
Общество, 22.01.2020
Главе Бурятии пожаловались, что сейчас скорость интернета «только номинальная»
В Бурятии прояснили судьбу «пропавшего» медоборудования
В Бурятии прояснили судьбу «пропавшего» медоборудования
Общество, 22.01.2020
Стало известно, что оборудование находится в Улан-Удэ на хранении у поставщика
В колониях Иркутской области снизилось число осуждённых
В колониях Иркутской области снизилось число осуждённых
Общество, 22.01.2020
В учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области содержится 13233 человека
В Бурятии отца-алиментщика отправили в колонию
В Бурятии отца-алиментщика отправили в колонию
Общество, 22.01.2020
Мужчина ранее был осуждён за аналогичное преступление
Замминистра природных ресурсов Бурятии протестировала плитку, сделанную из отходов
Замминистра природных ресурсов Бурятии протестировала плитку, сделанную из отходов
Общество, 22.01.2020
«Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», отозвалась она о новой плитке
В улусе в Бурятии будут развивать национальное рукоделие
В улусе в Бурятии будут развивать национальное рукоделие
Общество, 22.01.2020
Реализация стала возможной благодаря президентскому гранту
В Улан-Удэ отреставрируют памятник «Чёрный тюльпан»
В Улан-Удэ отреставрируют памятник «Чёрный тюльпан»
Общество, 22.01.2020
Также ремонт будет произведён на бульваре по улице Фрунзе
В Бурятии военные отработали вопросы доставки боеприпасов в условный район
В Бурятии военные отработали вопросы доставки боеприпасов в условный район
Общество, 22.01.2020
Были отработаны слаженные действия подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М»
В Бурятии появится новый дом культуры
В Бурятии появится новый дом культуры
Общество, 22.01.2020
Здание уже построено и дожидается своего открытия
В Бурятии «Лесочек» предотвратил подрыв колонны военной техники на марше
В Бурятии «Лесочек» предотвратил подрыв колонны военной техники на марше
Общество, 22.01.2020
Новая аппаратура отличается повышенной мощностью постановки помех
В Улан-Удэ водителей штрафуют за выезд на лёд
В Улан-Удэ водителей штрафуют за выезд на лёд
Общество, 22.01.2020
В столице Бурятии провели рейд по выезду автомобилистов на лёд
Забайкальцу грозит пожизненный срок за убийство
Забайкальцу грозит пожизненный срок за убийство
Общество, 22.01.2020
Он поджёг жилой дом, в результате пожара погиб мужчина
Житель Бурятии ударил ножом приятеля из-за пачки сигарет
Житель Бурятии ударил ножом приятеля из-за пачки сигарет
Общество, 22.01.2020
Ссора между мужчинами произошла после употребления спиртного

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^