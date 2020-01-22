В улусе в Бурятии будут развивать национальное рукоделие

Как сообщалось, Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. В шести конкурсах приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО. Поддержку на сумму более 22 млрд руб. получили свыше 10,5 тыс. из них. В 2019 году грантовый фонд составил 8 млрд рублей.









Проект «Семейная экостудия Урагшаа» стартовал в улусе Цолга Мухоршибирского района Бурятии. Деньги на его реализацию выделены из средств президентского фонда на развитие гражданского общества, сообщили агентствув пресс-службе правительства республики.- И взрослые, и юные жители села впервые за много лет получили возможность заниматься национальным рукоделием, не выезжая за пределы населённого пункта. В Цолге, расположенной с 100 км от столицы Бурятии - города Улан-Удэ, проживает более 700 человек, но нет дома культуры. А в школе, где теперь на средства гранта оборудована мастерская, около 10 лет не проводились уроки труда, - отметили в пресс-службе.На организацию работы экостудии, цель которой - приобщить детей и взрослых к традиционной бурятской культуре, региональное общественное движение «Хранители Байкала» получило более одного миллиона рублей. Уже закуплено пять швейных машинок и пять детских станков для работы по дереву, расходные материалы.По словам куратора проекта, председателя совета «Хранителей Байкала» Дулмы Содномовой, в студии учат детей и взрослых делать разные изделия самостоятельно, разбираться в назначении инструментов, также педагоги формируют у детей бережное отношение к трудовым традициям народа и труду в целом. Ещё одна цель - профилактика зависимости детей от гаджетов.В экостудии будет сформировано несколько кружков. Основные – «Дело мастера боится» и «Хозяюшка», где дети с помощью нового оборудования смогут изготавливать и шить различные изделия, игрушки в этностиле. Изделия, изготовленные руками детей, станут наглядными средствами при изучении материально-культурных, трудовых и экологических традиций бурят и будут использоваться на интерактивных занятиях кружка «Краевед – эколог».Кроме того, организаторы проекта планируют провести ярмарку-выставку изделий, а также выездную мобильную мастерскую в соседние села, чтобы рассказать о проекте и поделиться своим опытом.