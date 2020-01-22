Новая аппаратура отличается повышенной мощностью постановки помех
В Бурятии провели учения с использованием станции помех «Лесочек».
Колонна военной техники совершила марш по горно-лесистым дорогам, где условный противник заранее установил радиоуправляемые фугасы по пути следования. Для защиты военной техники и личного состава специалистами РЭБ на боевые машины были установлены современные малогабаритные станции помех «Лесочек», что позволило предотвратить детонирование взрывных устройств.
Новая аппаратура РЭБ отличается повышенной мощностью постановки помех, большей эффективной дальностью и способна подавить каналы радиоуправления взрывными устройствами и предотвратить взрывы фугаса при проезде военных автомобилей и бронетехники.
Возможности малогабаритного генератора помех комплекса «Лесочек» позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии «Лесочек» предотвратил подрыв колонны военной техники на марше
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