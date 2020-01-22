В Кяхтинском районе Бурятии чествуют долгожительницу

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

На этой неделе ей исполнится 95 лет



Жительницу Кяхтинского района Бурятии поздравили с наступающим 95-летием.



Мария Константиновна Собашникова родилась 26 января 1925 года в селе Цаган-Усун Джидинского района. Окончила 7 классов средней школы, училась в железнодорожном колледже Иркутска. Проработала дежурным на железной дороге на многих станциях до выхода на пенсию в 1980 году. За достигнутые успехи в работе ей неоднократно объявлялись благодарности, вручались ценные подарки и почётные грамоты.



Мария Константиновна воспитала двоих детей своего гражданского супруга: Любовь и Виктора. Её ценят и уважают коллеги и соседи за трудолюбие и доброту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

