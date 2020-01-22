В Улан-Удэ водителей штрафуют за выезд на лёд

В столице Бурятии провели рейд по выезду автомобилистов на лёд



Управление по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ усиливает профилактическую работу по безопасности людей на водных объектах в зимний период.



В управлении по ЧС Улан-Удэ, отмечают, несмотря на то, что проводится регулярная информационно-профилактическая работа, съезды перекрываются, водители, пренебрегая запрещающими информационными знаками. Минуя блокирующие путь блоки и валы, выезжают на лёд, сокращая путь.



Сегодня, 22 января, специалисты управления по ЧС Улан-Удэ совместно с сотрудниками ГИБДД и государственными инспекторами Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны провели профилактический рейд по несанкционированному съезду автотранспорта на лёд. Было составлено 6 протоколов об административном правонарушении, проведены беседы с гражданам.



За данное правонарушение водителям грозит штраф до 4,5 тысяч рублей. В управлении отмечают, что наказание в виде денежного штрафа значительно уменьшает желание выехать ещё раз на лёд.

