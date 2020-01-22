На севере Бурятии завершился рождественский фестиваль

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Северо-Байкальский район»

Его площадками стали Нижнеангарск, Кичера и Новый Уоян



В Северо-Байкальском районе Бурятии завершился XI Байкальский рождественский фестиваль. Замечательных исполнителей и талантливых артистов тепло встретили жители районного центра Нижнеангарск, а также поселений Кичера и Новый Уоян.



С приветственным словом и поздравлениями с Рождеством обратились к участникам и гостям фестиваля: Епископ Северобайкальский и Сосновоозёрский Николай, глава района Игорь Пухарев и глава Северобайкальска Олег Котов.



Истинное удовольствие получили слушатели от выступления солистов. Поскольку недавно Северо-Байкальский район широко отметил 45-летие Байкало-Амурской магистрали, прозвучали песни про БАМ, а также народные и полюбившиеся всем песни. «Золотой голос Сибири» Дашима Соктоева исполнила песни, пронизанные воспоминаниями о детстве, её любви к дому и родителям, и порадовала слушателей новым звучанием песен бурятских и монгольских композиторов в современной обработке. Молодые исполнители Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов спели зажигательные современные хиты. А Сергей Плотников, представляющий культуру Бурятии далеко за пределами республики, выразил в своих песнях, все свои волнения и тревоги.



Бурные аплодисменты сопровождали выступление солистов балета Бурятского академического театра оперы и балета Баира Жамбалова и Харуки Ямады. Мастера танца исполнили Белое адажио из балета «Щелкунчик», адажио из балета «Коппелия», партии из репертуарных спектаклей театра и отдельные номера.



Выступление музыканта Эрдэма Дымбрылова было названо «открытием вечера». Его горловое пение и игра на морин хууре впечатлило многих. Особую атмосферу праздника придавали комментарии и задушевная интонация ведущей, народной артистки Бурятии Натальи Ринчиновой.



После концерта Игорь Пухарев со словами благодарности и пожеланиями больших успехов вручил артистам благодарственные письма и подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Северо-Байкальский район».

