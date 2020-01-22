Забайкальцу грозит пожизненный срок за убийство



В результате пожара 43-летний хозяин дома погиб, а его сын успел покинуть горящий дом через оконный проём и позвать на помощь жителей села.



Пожар представлял опасность для находящихся рядом частных домов, поскольку пламя начало распространятся на соседние деревянные строения.



Собственнику сгоревшего жилища причинён ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей.



Подозреваемый безработный и ранее уже был судим.



Заместителем прокурора Забайкальского края обвинительное заключение было утверждено. Мужчина обвиняется в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом, покушении на убийство трёх лиц общеопасным способом и умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.



После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд.



В случае признания виновным фигуранту уголовного дела может быть назначено пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.





В мае прошлого года 47-летний житель Читинского района из-за конфликта и внезапно возникшей личной неприязни поджёг жилой дом в селе Подволок. Он хотел убить находящихся в нём мужчину и его совершеннолетнего сына.