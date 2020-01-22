Продукцию изъяли и вернули обратно
В Бурятии в пункте пропуска «Кяхта» специалистами Россельхознадзора осуществляется досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.
Во время проверочных мероприятий выявлены нарушение законодательства в области ветеринарии. Граждане Монголии пытались ввезти 9 кг мясных полуфабрикатов, 20 кг баранины, 4 кг молочной продукции и 5 кг говядины.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция весом 38 кг изъята и отправлена обратно в Монголию.
Граждане Монголии пытались ввезти в Бурятию 38 кг продукции
Общество, Фото:
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